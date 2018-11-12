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Міністр енергетики США передав Україні повідомлення від Трампа

Міністр енергетики США передав Україні повідомлення від Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сполучені Штати готові працювати як партнери з Україною у сфері енергетики. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр енергетики США Америки Рік Перрі, передаючи слова президента США Дональда Трампа, передає кореспондент УНН.

“Наше повідомлення дуже чітке: Сполучені Штати Америки дуже чітко висловлюють свою незгоду щодо газопроводів „Північний потік-2“ та „Турецький потік“ зі зрозумілих причин: громадяни України і громадяни Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела”, — заявив міністр.

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За словами Перрі, США “готові працювати як партнери з Україною”.

“Це повідомлення посилає вам і президент нашої країни, і я приїхав для того, щоб це повідомлення вам передати”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше міністр енергетики США Рік Перрі заявляв, що в американської сторони зберігається можливість накласти санкції на Росію через будівництво “Північного потоку — 2”.

Нагадаємо, 8 листопада Польща підписала 24-річний контракт на постачання газу зі США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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