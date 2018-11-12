Министр энергетики США передал Украине сообщение от Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Соединенные Штаты готовы работать как партнеры с Украиной в сфере энергетики. Об этом во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил министр энергетики США Америки Рик Перри, передавая слова президента США Дональда Трампа, передает корреспондент УНН.
“Наше сообщение очень четкое: Соединенные Штаты Америки очень четко выражают свое несогласие по газопроводам „Северный поток-2“ и „Турецкий поток“ по понятным причинам: граждане Украины и граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника”, — заявил министр.
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По словам Перри, США “готовы работать как партнеры с Украиной”.
“Это сообщение посылает вам и президент нашей страны, и я приехал для того, чтобы это сообщение вам передать”, — заявил он.
Как сообщал УНН, ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что у американской стороны сохраняется возможность наложить санкции на Россию из-за строительства “Северного потока-2”.
Напомним, 8 ноября Польша подписала 24-летний контракт на поставки газа из США.