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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Киев  •  УНН

 • 36449 просмотра

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Астролог рассказала о параде планет в знаке Рыб, который продлится полтора месяца. Период принесет возможности для духовного развития, но потребует осторожности в финансах и отношениях.

На этой неделе произойдут значимые астрологические события. Одно из них — парад планет, который продлится почти полтора месяца.  О том, что нас ждет в период с 24 февраля по 2 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

 В этот период планеты объединяются в знаке Рыб, что открывает большие возможности для духовного развития, самопознания и творчества. Многие могут почувствовать усиление интуиции, интерес к мистике, религии или эзотерическим знаниям

- заявила Базиленко.

Однако, как отметила астролог, знак Рыб также связан с тайнами, скрытыми процессами и закулисными играми. Это значит, что важные переговоры, политические и экономические решения будут приниматься не на публике, а за кулисами.

Новолуние в Рыбах: интуиция и скрытые процессы

Еще одно ключевое событие недели — новолуние 28 февраля о 02.44 по киевскому времени в знаке Рыб. Как указала Базиленко, это усилит влияние парада планет и активизирует темы, связанные с глубинными трансформациями, тайнами и духовными поисками.

Новолуние создаст гармоничный аспект к Марсу, что может способствовать переговорам о мире и мирным инициативам. Однако напряженный аспект к Юпитеру предупреждает о том, что крупные политические лидеры будут проявлять упрямство, усложняя достижение договоренностей

- рассказала Базиленко.

Разворот Марса: осторожность и завершение дел

Также, как отметила астролог, на этой неделе важную роль сыграет разворот Марса. Он выйдет из ретроградного движения, но при этом будет практически стационарным, что может привести к обострению конфликтов и повышенной агрессивности.

В этот период стоит быть особенно внимательными к своей безопасности, избегать конфликтных ситуаций и следить за обстановкой на дорогах, так как возрастает вероятность аварий и травм. Также это время для завершения незаконченных дел – особенно важно сделать это до 28 февраля, к моменту новолуния

- считает Базиленко. 

Ретроградная Венера: влияние на любовь и финансы

С 27 февраля Венера остановится, чтобы перейти в ретроградное движение, которое продлится до 15 апреля. Это событие затронет отношения, любовь, финансы и эстетику.

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Что важно помнить в период ретроградной Венеры:

  • Не стоит делать крупные финансовые вложения, покупать дорогие вещи, автомобили или недвижимость.
    • Будьте осторожны в отношениях – это сложное время для романтики, возможны недопонимания и возврат к старым партнерам.
      • Не рекомендуется проводить эстетические операции – результаты могут быть непредсказуемыми.
        • Неблагоприятный период для свадеб и помолвок – союзы, заключенные в это время, могут столкнуться с трудностями в будущем.

          Подготовка к мартовским затмениям

          Именно эта неделя запускает важные процессы, которые приведут нас к периоду затмений в марте. Уже следующее новолуние совпадет с солнечным затмением, а это значит, что важнейшие события года, способные изменить нашу жизнь, начинают разворачиваться уже сейчас. Будьте внимательны к знакам судьбы, доверьтесь своей интуиции и не торопитесь с важными решениями

          - рассказала астролог.

          Овен

          Эта неделя идеальна для того, чтобы заняться своим внутренним миром. Ожидайте удивления, периодов спокойствия и возможности глубже разобраться в себе. Внутренние процессы окажут на вас максимальное влияние, поэтому прислушивайтесь к своим эмоциям. Будьте осторожны в любовной сфере – возможны путаница и недопонимание.

          Телец

          Неделя важна для завершения значимых процессов. Новолуние используйте для записи планов, анализа идей и запуска новых проектов. Однако будьте осторожны с финансами – не спешите с инвестициями и крупными расходами.

          Близнецы

          Тема амбиций снова выходит на первый план. Важно избегать чрезмерных претензий к себе и окружающим. Обратите внимание на свои реальные желания – они могут привести вас к успеху. В этот период возможны интересные предложения, которые стоит рассмотреть. Новолуние поможет вам сформулировать и прописать самые амбициозные цели.

          Рак

          Вы будете полны сил и энергии, а поддержка окружения станет для вас особенно ощутимой. Ваш личный авторитет растет, что открывает новые возможности. Это отличное время для укрепления международных связей и даже поездок за границу.

          Лев

          Неделя может оказаться напряженной, но при этом принесет важные результаты. Возможны небольшие риски, но они оправдаются, если действовать обдуманно. В работе важно проявлять внимательность и серьезность. В любовной сфере стоит избегать закулисных игр – честность будет вашим лучшим союзником.

          Дева

          Ваш успех на этой неделе во многом зависит от качества общения с окружающими. Избегайте конфликтов, проявляйте дипломатичность и гибкость. Именно партнеры и ближайшее окружение сыграют ключевую роль. Благоприятное время для подписания важных документов и решения юридических вопросов.

          Весы

          Неделя будет активной и насыщенной в рабочем плане. Возможны интересные предложения, которые откроют перед вами новые перспективы. Используйте новолуние для планирования амбициозных целей. Не забывайте уделять внимание здоровью – особенно важно поддерживать физическую активность.

          Скорпион

          Неделя принесет массу впечатлений. Важно найти баланс между работой и отдыхом – качественный релакс поможет вам восстановить силы. В любовной сфере возможны неожиданные повороты: возврат бывших партнеров или ситуации, требующие ясности. Будьте осторожны в чувствах.

          Стрелец

          Сейчас главное – уделить внимание близким и семейным вопросам. Возможно, бытовых забот окажется больше, чем обычно. Это важный период для решения домашних вопросов и вопросов, связанных с недвижимостью, но не спешите с покупками и продажами – лучше перенести их на более поздний срок.

          Козерог

          Для вас эта неделя насыщена информацией, важными встречами и подписанием документов. Возможны сделки, но с крупными покупками лучше повременить. Проявите финансовую осторожность. Новолуние поможет вам четко прописать планы и идеи, которые принесут значительные результаты в будущем.

          Водолей

          Финансовая сфера выходит на первый план. В первой половине недели возможны хорошие денежные поступления. Во второй половине недели, в период новолуния, сосредоточьтесь на планировании новых источников дохода. Это удачный момент для расширения бизнеса или поиска новых ресурсов.

          Рыбы

          Вы находитесь в уникальном жизненном периоде, когда можете кардинально изменить свою судьбу. Новолуние в вашем знаке – это мощное время для загадывания желаний и работы над собой. Используйте этот момент для четкого планирования, самоанализа и определения ключевых личных целей.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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