Період духовного розвитку та самопізнання: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 лютого - 2 березня

Цього тижня відбудуться значущі астрологічні події. Одна з них - парад планет, який триватиме майже півтора місяця. Про те, що на нас чекає в період з 24 лютого до 2 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

У цей період планети об'єднуються в знаку Риб, що відкриває великі можливості для духовного розвитку, самопізнання і творчості. Багато хто може відчути посилення інтуїції, інтерес до містики, релігії або езотеричних знань - заявила Базиленко.

Однак, як зазначила астролог, знак Риб також пов'язаний з таємницями, прихованими процесами і закулісними іграми. Це означає, що важливі переговори, політичні та економічні рішення ухвалюватимуться не на публіці, а за лаштунками.

Молодик у Рибах: інтуїція та приховані процеси

Ще одна ключова подія тижня - молодик 28 лютого о 02.44 за київським часом у знаку Риб. Як зазначила Базиленко, це посилить вплив параду планет і активізує теми, пов'язані з глибинними трансформаціями, таємницями і духовними пошуками.

Молодик створить гармонійний аспект до Марса, що може сприяти переговорам про мир і мирним ініціативам. Однак напружений аспект до Юпітера попереджає про те, що великі політичні лідери проявлятимуть упертість, ускладнюючи досягнення домовленостей.. - розповіла Базиленко.

Розворот Марса: обережність і завершення справ

Також, як зазначила астролог, цього тижня важливу роль відіграє розворот Марса. Він вийде з ретроградного руху, але при цьому буде практично стаціонарним, що може призвести до загострення конфліктів і підвищеної агресивності.

У цей період варто бути особливо уважними до своєї безпеки, уникати конфліктних ситуацій і стежити за обстановкою на дорогах, оскільки зростає ймовірність аварій і травм. Також це час для завершення незакінчених справ - особливо важливо зробити це до 28 лютого, до моменту молодика - вважає Базиленко.

Ретроградна Венера: вплив на любов і фінанси

З 27 лютого Венера зупиниться, щоб перейти в ретроградний рух, який триватиме до 15 квітня. Ця подія торкнеться стосунків, кохання, фінансів та естетики.

Що важливо пам'ятати в період ретроградної Венери:

Не варто робити великі фінансові вкладення, купувати дорогі речі, автомобілі або нерухомість.

Будьте обережні у стосунках - це складний час для романтики, можливі непорозуміння і повернення до старих партнерів.

Не рекомендується проводити естетичні операції - результати можуть бути непередбачуваними.

Несприятливий період для весіль і заручин - союзи, укладені в цей час, можуть зіткнутися з труднощами в майбутньому.

Підготовка до березневих затемнень

Саме цей тиждень запускає важливі процеси, які приведуть нас до періоду затемнень у березні. Уже наступний молодик збіжиться із сонячним затемненням, а це означає, що найважливіші події року, здатні змінити наше життя, починають розгортатися вже зараз. Будьте уважні до знаків долі, довіртеся своїй інтуїції та не поспішайте з важливими рішеннями - розповіла астролог.

Овен

Цей тиждень ідеальний для того, щоб зайнятися своїм внутрішнім світом. Очікуйте здивування, періодів спокою і можливості глибше розібратися в собі. Внутрішні процеси матимуть на вас максимальний вплив, тому прислухайтеся до своїх емоцій. Будьте обережні в любовній сфері - можливі плутанина і непорозуміння.

Телець

Тиждень важливий для завершення значущих процесів. Молодик використовуйте для запису планів, аналізу ідей і запуску нових проєктів. Однак будьте обережні з фінансами - не поспішайте з інвестиціями і великими витратами.

Близнюки

Тема амбіцій знову виходить на перший план. Важливо уникати надмірних претензій до себе та оточуючих. Зверніть увагу на свої реальні бажання - вони можуть привести вас до успіху. У цей період можливі цікаві пропозиції, які варто розглянути. Молодик допоможе вам сформулювати і прописати найамбітніші цілі.

Рак

Ви будете сповнені сил та енергії, а підтримка оточення стане для вас особливо відчутною. Ваш особистий авторитет зростає, що відкриває нові можливості. Це чудовий час для зміцнення міжнародних зв'язків і навіть поїздок за кордон.

Лев

Тиждень може виявитися напруженим, але при цьому принесе важливі результати. Можливі невеликі ризики, але вони виправдаються, якщо діяти обдумано. У роботі важливо проявляти уважність і серйозність. У любовній сфері варто уникати закулісних ігор - чесність буде вашим найкращим союзником.

Діва

Ваш успіх цього тижня багато в чому залежить від якості спілкування з оточуючими. Уникайте конфліктів, проявляйте дипломатичність і гнучкість. Саме партнери і найближче оточення зіграють ключову роль. Сприятливий час для підписання важливих документів і вирішення юридичних питань.

Терези

Тиждень буде активним і насиченим у робочому плані. Можливі цікаві пропозиції, які відкриють перед вами нові перспективи. Використовуйте молодик для планування амбітних цілей. Не забувайте приділяти увагу здоров'ю - особливо важливо підтримувати фізичну активність.

Скорпіон

Тиждень принесе масу вражень. Важливо знайти баланс між роботою і відпочинком - якісний релакс допоможе вам відновити сили. У любовній сфері можливі несподівані повороти: повернення колишніх партнерів або ситуації, що вимагають ясності. Будьте обережні в почуттях.

Стрілець

Зараз головне - приділити увагу близьким і сімейним питанням. Можливо, побутових турбот виявиться більше, ніж зазвичай. Це важливий період для розв'язання домашніх питань і питань, пов'язаних із нерухомістю, але не поспішайте з покупками і продажами - краще перенести їх на пізніший термін.

Козеріг

Для вас цей тиждень насичений інформацією, важливими зустрічами і підписанням документів. Можливі угоди, але з великими покупками краще почекати. Проявіть фінансову обережність. Молодик допоможе вам чітко прописати плани та ідеї, які принесуть значні результати в майбутньому.

Водолій

Фінансова сфера виходить на перший план. У першій половині тижня можливі хороші грошові надходження. У другій половині тижня, у період молодика, зосередьтеся на плануванні нових джерел доходу. Це вдалий момент для розширення бізнесу або пошуку нових ресурсів.

Риби

Ви перебуваєте в унікальному життєвому періоді, коли можете кардинально змінити свою долю. Молодик у вашому знаку - це потужний час для загадування бажань і роботи над собою. Використовуйте цей момент для чіткого планування, самоаналізу та визначення ключових особистих цілей.