Переименование в Харькове: Институт нацпамяти готов подать иск в случае подписания решения

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 37755 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 86154 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 129903 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 121448 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 68738 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74579 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188025 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150690 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158883 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138724 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
51%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 9044 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 4486 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 10728 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 9098 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 12435 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 129904 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 121449 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 91977 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 103499 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 133413 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10621 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13053 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15605 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18462 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20210 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Переименование в Харькове: Институт нацпамяти готов подать иск в случае подписания решения

Киев • УНН

 • 18373 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Юристы Украинского института национальной памяти готовы подать иск против мэра Харькова Геннадия Кернеса в случае подписания им решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Переименование в Харькове: Институт нацпамяти готов подать иск в случае подписания решения

"Если Кернес не ветирует, а подписывает это решение, значит, он лично нарушает закон, и тогда против него будет обращение, против него будет подача в суд и он будет привлечен к ответственности за нарушение закона о декоммунизации. Пока он не подписал. У нас все готово, наши юристы работают, у нас есть это все", - отметили в Институте нацпамяти.

При этом, в учреждении добавили, что не могут сделать представление на всю сессию Харьковского совета, которая поддержала переименование, впрочем могут инициировать ответственность лично мэра Геннадия Кернеса в случае, если он подпишет соответствующий документ.

Сейчас в Институте держат ситуацию на контроле.

Как сообщал УНН, Украинский институт национальной памяти требует от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса не подписывать решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова и указывает, что планирует обращаться в Генпрокуратуру и суд о возвращении проспекта имени советского маршала.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекта Жукова. Правительство планирует подготовить обращение в городской совет Харькова и к правоохранителям по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекта в городе.

Через возвращение проспекта открыли производство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84