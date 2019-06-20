Переименование в Харькове: Институт нацпамяти готов подать иск в случае подписания решения

"Если Кернес не ветирует, а подписывает это решение, значит, он лично нарушает закон, и тогда против него будет обращение, против него будет подача в суд и он будет привлечен к ответственности за нарушение закона о декоммунизации. Пока он не подписал. У нас все готово, наши юристы работают, у нас есть это все", - отметили в Институте нацпамяти.

При этом, в учреждении добавили, что не могут сделать представление на всю сессию Харьковского совета, которая поддержала переименование, впрочем могут инициировать ответственность лично мэра Геннадия Кернеса в случае, если он подпишет соответствующий документ.

Сейчас в Институте держат ситуацию на контроле.

Как сообщал УНН, Украинский институт национальной памяти требует от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса не подписывать решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова и указывает, что планирует обращаться в Генпрокуратуру и суд о возвращении проспекта имени советского маршала.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекта Жукова. Правительство планирует подготовить обращение в городской совет Харькова и к правоохранителям по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекта в городе.

Через возвращение проспекта открыли производство.