Уряд відреагував на повернення імені Жукова проспекту в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уряд планує підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту міста. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я прошу підготувати таке звернення від уряду, в тому числі з юридичними аспектами. Закон є закон”, — зазначив прем’єр.
При цьому міністр юстиції Петро Петренко додав, що уряд може звернутися до місцевої ради як суб’єкта самоврядування щодо недопущення закону, а також звернутися до правоохоронних органів для того, щоб ті перевірили законність ухваленого рішення — зокрема Генеральна прокуратура.
Як наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, ситуація в Харкові — “пробний камінь”, оскільки якщо реакції центральної влади не буди зараз, то далі розпочнеться “вал” подібних рішень на місцевому рівні.
Нагадаємо, Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.