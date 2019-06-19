Правительство отреагировало на возвращение имени Жукова проспекта в Харькове

“Я прошу подготовить такое обращение от правительства, в том числе с юридическими аспектами. Закон есть закон”, — отметил премьер.

При этом министр юстиции Петр Петренко добавил, что правительство может обратиться в местный совет как к субъекту самоуправления касательно недопущения закона, а также обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы те проверили законность принятого решения — в частности Генеральная прокуратура.

Как подчеркнул вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, ситуация в Харькове — “пробный камень”, поскольку если реакции центральной власти не буди сейчас, то дальше начнется “вал” подобных решений на местном уровне.

Напомним, Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.