Перейменування у Харкові: Інститут нацпам'яті готовий подати позов у разі підписання рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Юристи Українського інституту національної пам'яті готові подати позов проти мера Харкова Геннадія Кернеса у разі підписання ним рішення про перейменування проспекту Григоренка у проспект Жукова. Про це кореспонденту УНН повідомили в Українському інституті національної пам'яті.
"Якщо Кернес не ветує, а підписує це рішення, значить, він особисто порушує закон, і тоді проти нього буде звернення, проти нього буде подача в суд і його буде притягнуто до відповідальності за порушення закону про декомунізацію. Поки він не підписав. У нас все готово, наші юристи працюють, у нас є це все", - зазначили в Інституті нацпам'яті.
При цьому, в установі додали, що не можуть зробити подання на всю сесію Харківської ради, яка підтримала перейменування, втім можуть ініціювати відповідальність особисто мера Геннадія Кернеса у випадку, якщо він підпише відповідний документ.
Наразі в Інституті тримають ситуацію на контролі.
Як повідомляв УНН, Український інститут національної пам’яті вимагає від Харківського міського голови Геннадія Кернеса не підписувати рішення міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова і вказує, що планує звертатися до Генпрокуратури та суду щодо повернення проспекту імені радянського маршала.
Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова. Уряд планує підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту в місті.
Через повернення проспекту відкрили провадження.