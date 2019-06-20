Через повернення проспекту Жукова в Харкові відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Слідчі харківської поліції відкрили кримінальне провадження за фактом звернення депутата Харківської міської ради, що стосується повернення первинної назви проспекту маршала Жукова у Харкові та демонтажу з майдану Свободи намету "Все для перемоги". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"19 червня о 19:00 до Шевченківського відділу поліції надійшло звернення від депутата Харківської міської ради. Він вважає, що в діях депутатів та чиновників Харківської міської ради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного із поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що виразилось у підтриманні петиції про повернення первинної назви проспекту маршала Жукова та демонтажу з майдану Свободи намету "Все для перемоги", розміщеної на офіційному сайті Харківської міської ради", - вказали у поліції.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова. Уряд планує підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту в місті.