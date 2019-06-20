Из-за возвращения проспекта Жукова в Харькове открыли производство

"19 июня в 19:00 в Шевченковский отдел полиции поступило обращение от депутата Харьковского городского совета. Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, что выразилось в поддержании петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки "Все для победы", размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета", - указали в полиции.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Правительство планирует подготовить обращение в городской совет Харькова и правоохранителям по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекту в городе.