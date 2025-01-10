Перерасчета пенсий и зарплат по «новой возрастной схеме» не будет: в ЦПД при СНБО опровергли фейк

В сети распространяют фейк о внесении в законодательство изменений, согласно которым с 15 января якобы будут пенсии и зарплаты "пересчитываться по новой возрастной системе". В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли информацию, сообщает УНН.

"Информация о том, что с 15 января пенсии и зарплаты "будут пересчитываться по новой возрастной системе", не соответствует действительности", - говорится в заявлении ЦПД при СНБО.

Как отметили в Центре, ни такого закона, ни законопроектов не существует.

Законом Украины "О государственном бюджете на 2025 год" ограничиваются только так называемые специальные пенсии, которые в четыре или более раз превышают среднюю пенсию по стране. При этом ограничительные коэффициенты не будут применяться к пенсиям лиц, которые сегодня воюют на фронте или принимали участие в защите Украины от агрессии рф, начиная с 2014 года.

Ограничения никоим образом не коснутся большинства пенсионеров, указали в ЦПД.

Дополнение

В марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, как это и предусмотрено законом. По прогнозам аналитиков, перерасчет будет осуществлен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.

С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. К 2028 году этот показатель постепенно вырастет до 35 лет. для выхода на пенсию