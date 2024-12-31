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Вихід на пенсію у 2025 році: який необхідно мати стаж

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З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. До 2028 року цей показник поступово зросте до 35 років.

В Україні кількість років, яка необхідна для виходу на пенсію українцям з 1 січня 2025 році збільшується. Про це УНН повідомляє з посиланням на Пенсійний фонд України.

Відповідно, з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок.

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років, пенсійні виплати призначать в 65 років. Якщо ж у людини менше ніж 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років в 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Заяву на пенсію можна подати онлайн через "Дію" - пояснили процедуру22.08.24, 09:38 • 108930 переглядiв

Доповнення

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляла, що запуск нової солідарної пенсійної системи прогнозується на липень 2025 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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