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Нова солідарна пенсійна система може запрацювати вже у наступному році - Жолнович

Нова солідарна пенсійна система може запрацювати вже у наступному році - Жолнович

Київ • УНН

 • 10956 перегляди

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року. Система базуватиметься на балах, що переводитимуться у відсоток до середньої зарплати по Україні.

Запуск нової солідарної пенсійної системи прогнозується на липень 2025 року. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передає кореспондент УНН.

Деталі

Кожна людина при виході, чи досягненні пенсійного віку матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні, бо це найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі як українці в рамках середньої зарплати заробляємо - це та сума, по якій ми як українці в конкретному році живемо. Тому це буде найбільш справедливий формат виплати і накопичення наших солідарних пенсійних внесків. Звісно ми розуміємо той факт, що в нас сьогодні один до одного платників і одержувачів пенсійних виплат. Для того, щоб збільшити свої пенсійні накопичення і гарантії на старість потрібні додаткові інструменти, щоб гарантувати більше, щоб кожен на пенсії відчував себе ще більш впевнено. Ми будемо запроваджувати обов’язкову накопичувальну систему

- сказала Жолнович.

Вона додала, що міністерство вже погодило відповідне законодавство.

Я впевнена, що нова солідарка запрацює з липня 2025 року, а одразу після закінчення війни розпочнеться робота обов’язкової накопичувальної системи

 - додала Жолнович.

Нагадаємо

Для того, щоб старт пенсійної реформи був якісним, Міністерству соціальної політики потрібно 15 млрд гривень, ці кошти вже є в державі через збільшення надходжень від ЄСВ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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