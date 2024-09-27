Нова солідарна пенсійна система може запрацювати вже у наступному році - Жолнович

Запуск нової солідарної пенсійної системи прогнозується на липень 2025 року. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передає кореспондент УНН.

Деталі

Кожна людина при виході, чи досягненні пенсійного віку матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні, бо це найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі як українці в рамках середньої зарплати заробляємо - це та сума, по якій ми як українці в конкретному році живемо. Тому це буде найбільш справедливий формат виплати і накопичення наших солідарних пенсійних внесків. Звісно ми розуміємо той факт, що в нас сьогодні один до одного платників і одержувачів пенсійних виплат. Для того, щоб збільшити свої пенсійні накопичення і гарантії на старість потрібні додаткові інструменти, щоб гарантувати більше, щоб кожен на пенсії відчував себе ще більш впевнено. Ми будемо запроваджувати обов’язкову накопичувальну систему