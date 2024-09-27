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Для якісного старту пенсійної реформи потрібно 15 млрд грн - Жолнович

Для якісного старту пенсійної реформи потрібно 15 млрд грн - Жолнович

Київ • УНН

 • 115597 перегляди

Для якісного старту пенсійної реформи з 1 липня 2025 року Мінсоцполітики потрібно 15 млрд грн. Ці кошти вже є в державі завдяки збільшенню надходжень від ЄСВ через виплати "білих" зарплат військовим, каже міністр.

Для того, щоб старт пенсійної реформи був якісним, Міністерству соціальної політики потрібно 15 млрд гривень, ці кошти вже є в державі через збільшення надходжень від ЄСВ. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в коментарі журналісту УНН.

Деталі

Міністерка соціальної політики зазначила, що накопичувальна пенсійна система дозволяє людям накопичувати більше фінансових ресурсів на старість, сприяючи їхній активності на довший період.

"Звісно, зменшення частки працездатного населення ми враховували в "солідарній" пенсійній системи. Оскільки пенсійна реформа складатиметься з обов'язкової накопичувальної та добровільної накопичувальної систем, це дозволить створити якісне заміщення", - розповіла Жолнович.

Вона підкреслила, що в новій пенсійній реформі враховується продуктивність праці: "чим більше ти виробляєш, тим краще ми зможемо забезпечувати свої потреби за рахунок тих працівників, які є зараз".

Ми рахували, що для якісного старту пенсійної реформи на початок 2025 року нам потрібно 30 млрд гривень, але ми не встигнемо стартувати. Тому, ми плануємо почати з 1 липня 2025 року, відповідно нам буде потрібно 15 млрд гривень

- підкреслила Жолнович.

Міністерка соціальної політики зазначила, що держава має ці 15 млрд гривень, оскільки збільшуються надходження від ЄСВ завдяки значній кількості військових, яким виплачують "білу" зарплату.

"За таких обставин пенсія буде збільшувати двічі впродовж року. Перший раз, коли буде індексація, і другий - при перерахунку в бали. Найбільше виграють ті пенсіонери, які давно вийшли на пенсію", - додала Жолнович. 

Нагадаємо

Лише 9,5 млн українців сплачують ЄСВ, а пенсію отримують 11 млн пенсіонерів. Тому спроектовано зміни до чинного законодавства, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЕкономіка
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
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