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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 11:15  •  15452 просмотра

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Для качественного старта пенсионной реформы с 1 июля 2025 года Минсоцполитики нужно 15 млрд грн. Эти средства уже есть в государстве благодаря увеличению поступлений от ЕСВ из-за выплаты «белых» зарплат военным, говорит министр.

Для того, чтобы старт пенсионной реформы был качественным, Министерству социальной политики нужно 15 млрд гривен, эти средства уже есть в государстве из-за увеличения поступлений от ЕСВ. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в комментарии журналисту УНН.

Детали

Министр социальной политики отметила, что накопительная пенсионная система позволяет людям накапливать больше финансовых ресурсов на старость, способствуя их активности на более долгий период.

"Конечно, уменьшение доли трудоспособного населения мы учитывали в "солидарной" пенсионной системе. Поскольку пенсионная реформа будет состоять из обязательной накопительной и добровольной накопительной систем, это позволит создать качественное замещение", - рассказала Жолнович.

Она подчеркнула, что в новой пенсионной реформе учитывается производительность труда: "чем больше ты производишь, тем лучше мы сможем обеспечивать свои потребности за счет тех работников, которые есть сейчас".

Мы считали, что для качественного старта пенсионной реформы на начало 2025 года нам нужно 30 млрд гривен, но мы не успеем стартовать. Поэтому, мы планируем начать с 1 июля 2025 года, соответственно нам потребуется 15 млрд гривен

- подчеркнула Жолнович.

Министр социальной политики отметила, что государство имеет эти 15 млрд гривен, поскольку увеличиваются поступления от ЕСВ благодаря значительному количеству военных, которым выплачивают "белую" зарплату.

Напомним

Только 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому спроектированы изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
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