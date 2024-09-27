Новая солидарная пенсионная система может заработать уже в следующем году - Жолнович

Запуск новой солидарной пенсионной системы прогнозируется на июль 2025 года. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передает корреспондент УНН.

Детали

Каждый человек при выходе, или достижении пенсионного возраста будет иметь совокупность баллов, которая переведется в процент к средней заработной плате по Украине, потому что это наиболее релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все как украинцы в рамках средней зарплаты зарабатываем - это та сумма, по которой мы как украинцы в конкретном году живем. Поэтому это будет наиболее справедливый формат выплаты и накопления наших солидарных пенсионных взносов. Конечно мы понимаем тот факт, что у нас сегодня один к одному плательщиков и получателей пенсионных выплат. Для того, чтобы увеличить свои пенсионные накопления и гарантии на старость нужны дополнительные инструменты, чтобы гарантировать больше, чтобы каждый на пенсии чувствовал себя еще более уверенно. Мы будем вводить обязательную накопительную систему