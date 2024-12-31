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Выход на пенсию в 2025 году: какой необходимо иметь стаж

Выход на пенсию в 2025 году: какой необходимо иметь стаж

Киев  •  УНН

 • 6063 просмотра

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С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. К 2028 году этот показатель постепенно возрастет до 35 лет.

В Украине количество лет, которое необходимо для выхода на пенсию украинцам с 1 января 2025 году увеличивается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Соответственно, с 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

При наличии страхового стажа от 15 до 21 года, пенсионные выплаты назначат в 65 лет. Если же у человека меньше чем 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Заявление на пенсию можно подать онлайн через "Дія" - объяснили процедуру22 авг. 2024, 06:38 • 108726 просмотров

Дополнение

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что запуск новой солидарной пенсионной системы прогнозируется на июль 2025 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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