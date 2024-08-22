Заявление на пенсию можно подать онлайн через "Дія" - объяснили процедуру

Украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн через портал "Дія". Доступны различные виды пенсий, процесс подачи прост и не требует посещения учреждений, отметили в сервисе государственных услуг, пишет УНН.

Детали

"Пенсионные услуги без визитов в учреждения. Подавайте заявление на назначение пенсии в несколько кликов на портале "Дія". Правда, удобно, когда не нужно никуда ездить, ничего ксерить и стоять в огромных очередях? С "Дія" - это реальность и тогда, когда время подаваться на пенсию. Сделайте это где угодно и когда угодно за несколько кликов в компьютере", - говорится в сообщении.

На портале "Дія", как указано, можно подать онлайн-заявление о назначении таких видов пенсий:

по возрасту

за выслугу лет

по инвалидности

в случае потери кормильца.

Как подать заявление на назначение пенсии?

Авторизуйтесь на портале "Дія" - Услуги Пенсии, льготы и помощь - Назначение пенсии - заполните заявление и добавьте сканы документов - подпишите заявление.

"А дальше просто ожидайте письмо с решением на электронной почте от Пенсионного фонда Украины", - отметили в сервисе.



Напомним

Украинцам разрешили оформлять пенсии онлайн в 2021 году.