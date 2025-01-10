Перерахунку пенсій та зарплат за "новою віковою схемою" не буде: в ЦПД при РНБО спростували фейк
Київ • УНН
ЦПД при РНБО спростував фейк про зміни в системі перерахунку пенсій та зарплат з 15 січня. Обмеження торкнуться лише спеціальних пенсій, які в 4+ рази перевищують середню по країні.
У мережі поширюють фейк про внесення до законодавства змін, згідно з якими з 15 січня нібито будуть пенсії та зарплати "перераховуватимуть за новою віковою системою". В Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували інформацію, передає УНН.
"Інформація про те, що з 15 січня пенсії та зарплати "перераховуватимуть за новою віковою системою", не відповідає дійсності", - йдеться у заяві ЦПД при РНБО.
Як зазначили в Центрі, ані такого закону, ані законопроєктів не існує.
Законом України "Про державний бюджет на 2025 рік" обмежуються лише так звані спеціальні пенсії, які в чотири чи більше разів перевищують середню пенсію по країні. При цьому обмежувальні коефіцієнти не застосовуватимуться до пенсій осіб, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті України від агресії рф, починаючи з 2014 року.
Обмеження жодним чином не торкнеться більшості пенсіонерів, вказали в ЦПД.
Доповнення
У березні 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій, як це й передбачено законом. За прогнозами аналітиків, перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.
З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. До 2028 року цей показник поступово зросте до 35 років. для виходу на пенсію