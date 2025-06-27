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Переменная облачность и дожди: прогноз погоды на сегодня в Украине

Киев • УНН

 • 838 просмотра

27 июня в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы в западных, северных, Винницкой и Одесской областях. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на юге и Закарпатье до 30°.

Переменная облачность и дожди: прогноз погоды на сегодня в Украине

В пятницу, 27 июня, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность и в некоторых регионах дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

27 июня погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле несколько повышенного давления. Северо-западные потоки ненадолго будут переходить на юго-западные и нести более теплый воздух, особенно днем

- говорится в сообщении.

Сегодня ожидаются, по данным синоптиков, без осадков, в западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; на юге страны и Закарпатье ночью 15-20°, днем 25-30°.

На Киевщине и в столице будет облачно, днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26.

Синоптик рассказала, когда в Украине ожидается жара25.06.25, 12:21 • 3120 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
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Украина
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