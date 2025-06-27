Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на сьогодні в Україні

У п'ятницю, 27 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

27 червня погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного тиску. Північно-західні потоки ненадовго переходитимуть на південно-західні й нестимуть тепліше повітря, особливо вдень - йдется у повідомленні.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, без опадів, у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні країни та Закарпатті вночі 15-20°, вдень 25-30°.

На Київщині та в столиці буде хмарно, вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26.

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