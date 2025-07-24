Переменная облачность без осадков: прогноз для Украины на 24 июля

В четверг, 24 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, 24 июля в Украине спокойную погоду без осадков обусловит поле слабо повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хотя несколько более свежий воздух с северо-запада распространится на западные и северные области.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях 23-28°; на остальной территории 28-33° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха - 26-28°.

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