Мінлива хмарність без опадів: прогноз для України на 24 липня

У четвер, 24 липня, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, 24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях 23-28°; на решті території 28-33° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря - 26-28°.

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