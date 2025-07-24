Мінлива хмарність без опадів: прогноз для України на 24 липня
Київ • УНН
24 липня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 23-28° на заході та півночі до 28-33° на решті території.
У четвер, 24 липня, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, 24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях 23-28°; на решті території 28-33°
У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря - 26-28°.
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