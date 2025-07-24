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Міжнародний день турботи про себе, День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ: що відзначають у світі 24 липня

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

24 липня відзначається Міжнародний день турботи про себе, започаткований у 2011 році, та Всесвітній день БДСМ, що виник завдяки клубу Rosas Cinco у Барселоні. В Україні цього дня святкують День фінансового працівника, встановлений у 2021 році, а також сьогодні День народження розчинної кави та День пам'яті святих мучеників Бориса та Гліба.

Міжнародний день турботи про себе, День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ: що відзначають у світі 24 липня

Сьогодні, 24 липня,  усі бажаючі жителі нашої планети можуть долучитися до Міжнародного дня турботи про себе, а також в цей день відзначається Всесвітній день БДСМ, а в Україні - День фінансового працівника в Україні, пише УНН.

Міжнародний день турботи про себе

Подія була започаткована у 2011 році та присвячена тому, що людина завдяки фізичним вправам, здоровому харчуванню, відсутності шкідливих звичок, помірному вживанню без рецептурних лікарських препаратів здатна сама підтримувати стан свого здоров’я на належному рівні та запобігти розвитку серйозних хвороб.

Медична концепція турботи про себе була започаткована у 60-х роках минулого століття в Інституті Есален у Каліфорнії. Там у рамках цієї концепції акцент робили на альтернативну медицину та заняття йогою.

В 1960-х роках цей заклад став інтелектуальним центром для обговорення нових підходів до охорони здоров’я з наголосом на альтернативну медицину та йогу.

У 1977 році концепція була підтримана на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Мова у першу чергу йшла про людей з психічними розладами, людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для них турбота про себе стала проявом певної самостійності, а це у свою чергу покращувало їхній психоемоційний стан.

Також концепція стала доречною для подолання посттравматичних психологічних розладів людей, робота яких супроводжується серйозним емоційним навантаженням.

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День двоюрідних братів і сестер 

Також сьогодні можна долучитися до Дня двоюрідних братів та сестер. Подія була започаткована у США, але досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу.

Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя.

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Всесвітній день БДСМ

Всесвітній день БДСМ, що відзначається щорічно 24 липня, зобов’язаний своїм існуванням дуже відомому БДСМ-клубу в Барселоні, Rosas Cinco Club. Клуб був заснований у 2003 році швейцарським ентузіастом БДСМ Куртом Вальтером Фішером. 

Всесвітній день БДСМ святкують по-різному, а клуб Rosas Cinco організовує багатоденні заходи до 24 липня. Ці заходи включають конференції, концерти, шоу та інші мистецькі перформанси. Метою є подолання табу та виправлення хибних уявлень про БДСМ.

За останні роки БДСМ набув значної популярності та інтерес у суспільстві, частково завдяки його зображенню в засобах масової інформації, в культурі та мистецтві. Зокрема, у дуже популярній трилогії книг і фільмів "П’ятдесят відтінків сірого". Інтернет також відіграв значну роль у цьому зростаючому інтересі, надаючи людям платформу для дослідження і вивчення теми, відкриваючи для себе незнайомий, але привабливий сексуальний світ.

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День фінансового працівника в Україні 

Щороку 24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника - професійне свято, що було встановлене відповідно до указу Президента, погодженого урядом 15 вересня 2021 року.

Ініціатором запровадження нового свята стало Міністерство фінансів, яке розробило проект указу з метою вшанування самовідданої праці фінансистів і їхнього внеску у розвиток фінансової системи країни. Це свято покликане підвищити престиж професії та привернути увагу до важливості роботи фінансових працівників у забезпеченні стабільності економіки.

Дата 24 липня була обрана не випадково. В цей день Православна Церква України вшановує пам'ять Святої рівноапостольної Ольги, яка мала значний вплив на історичний розвиток нашої держави. Таким чином, цей день поєднує традиції та сучасність, підкреслюючи важливість духовних і професійних цінностей.

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День народження розчинної кави 

Ще 24 липня вважається Днем народження розчинної кави. Саме цього дня у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво цього напою.

Першим технологію розчинної кави у 1909 році запропонував американській хімік Джордж Луїс Вашингтон, і навіть почав її виробляти у невеликих обсягах.

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Церковне свято 

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Бориса та Гліба.

Борис та Гліб були молодшими синами князя Київської Русі Володимира. Після його смерті київський престол захопив інший син -  Святополк. Вважається, що саме він наказав вбити своїх зведених братів Бориса та Гліба.

За декілька років Святополка з трону скинув Ярослав Мудрий. Борис та Гліб були канонізовані у 1071 році.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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