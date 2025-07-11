Родина опинилася під тиском, бо брати служили в ЗСУ: ще одного українського підлітка повернули з окупації
Київ • УНН
17-річного хлопця, який перебував під тиском окупантів через службу братів у ЗСУ, вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Йому загрожував примусовий призов до російської армії.
Ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
17-річний хлопець виріс у селі, яке російські війська захопили в перші дні повномасштабної війни. Оскільки його брати служили в ЗСУ, вся родина опинилася під постійним тиском: за ними стежили, проводили обшуки, погрожували. Коли наближалося повноліття, з’явилася загроза примусового призову до російської армії
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