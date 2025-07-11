Семья оказалась под давлением, потому что братья служили в ВСУ: еще одного украинского подростка вернули из оккупации
Киев • УНН
17-летнего парня, который находился под давлением оккупантов из-за службы братьев в ВСУ, удалось вернуть с временно оккупированной территории. Ему грозил принудительный призыв в российскую армию.
Еще одного украинского подростка удалось спасти с временно оккупированной территории. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
17-летний парень вырос в селе, которое российские войска захватили в первые дни полномасштабной войны. Поскольку его братья служили в ВСУ, вся семья оказалась под постоянным давлением: за ними следили, проводили обыски, угрожали. Когда приближалось совершеннолетие, появилась угроза принудительного призыва в российскую армию
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