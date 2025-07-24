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Международный день заботы о себе, День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ: что отмечают в мире 24 июля

Киев • УНН

 • 718 просмотра

24 июля отмечается Международный день заботы о себе, учрежденный в 2011 году, и Всемирный день БДСМ, возникший благодаря клубу Rosas Cinco в Барселоне. В Украине в этот день празднуют День финансового работника, установленный в 2021 году, а также сегодня День рождения растворимого кофе и День памяти святых мучеников Бориса и Глеба.

Международный день заботы о себе, День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ: что отмечают в мире 24 июля

Сегодня, 24 июля, все желающие жители нашей планеты могут присоединиться к Международному дню заботы о себе, а также в этот день отмечается Всемирный день БДСМ, а в Украине - День финансового работника в Украине, пишет УНН.

Международный день заботы о себе

Событие было начато в 2011 году и посвящено тому, что человек благодаря физическим упражнениям, здоровому питанию, отсутствию вредных привычек, умеренному употреблению безрецептурных лекарственных препаратов способен сам поддерживать состояние своего здоровья на должном уровне и предотвратить развитие серьезных болезней.

Медицинская концепция заботы о себе была начата в 60-х годах прошлого века в Институте Эсален в Калифорнии. Там в рамках этой концепции акцент делали на альтернативную медицину и занятия йогой.

В 1960-х годах это заведение стало интеллектуальным центром для обсуждения новых подходов к здравоохранению с акцентом на альтернативную медицину и йогу.

В 1977 году концепция была поддержана на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Речь в первую очередь шла о людях с психическими расстройствами, пожилых людях, лицах с ограниченными физическими возможностями. Для них забота о себе стала проявлением определенной самостоятельности, а это в свою очередь улучшало их психоэмоциональное состояние.

Также концепция стала уместной для преодоления посттравматических психологических расстройств людей, работа которых сопровождается серьезной эмоциональной нагрузкой.

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День двоюродных братьев и сестер

Также сегодня можно присоединиться к Дню двоюродных братьев и сестер. Событие было начато в США, но довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Двоюродные братья и сестры часто становятся нашими первыми друзьями, формируя связи еще в детстве, которые могут длиться всю жизнь.

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Всемирный день БДСМ

Всемирный день БДСМ, отмечаемый ежегодно 24 июля, обязан своим существованием очень известному БДСМ-клубу в Барселоне, Rosas Cinco Club. Клуб был основан в 2003 году швейцарским энтузиастом БДСМ Куртом Вальтером Фишером.

Всемирный день БДСМ празднуют по-разному, а клуб Rosas Cinco организует многодневные мероприятия до 24 июля. Эти мероприятия включают конференции, концерты, шоу и другие художественные перформансы. Целью является преодоление табу и исправление ошибочных представлений о БДСМ.

За последние годы БДСМ приобрел значительную популярность и интерес в обществе, отчасти благодаря его изображению в средствах массовой информации, в культуре и искусстве. В частности, в очень популярной трилогии книг и фильмов "Пятьдесят оттенков серого". Интернет также сыграл значительную роль в этом растущем интересе, предоставляя людям платформу для исследования и изучения темы, открывая для себя незнакомый, но привлекательный сексуальный мир.

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День финансового работника в Украине

Ежегодно 24 июля в Украине отмечают День финансового работника - профессиональный праздник, который был установлен в соответствии с указом Президента, согласованным правительством 15 сентября 2021 года.

Инициатором введения нового праздника стало Министерство финансов, которое разработало проект указа с целью чествования самоотверженного труда финансистов и их вклада в развитие финансовой системы страны. Этот праздник призван повысить престиж профессии и привлечь внимание к важности работы финансовых работников в обеспечении стабильности экономики.

Дата 24 июля была выбрана не случайно. В этот день Православная Церковь Украины чтит память Святой равноапостольной Ольги, которая имела значительное влияние на историческое развитие нашего государства. Таким образом, этот день объединяет традиции и современность, подчеркивая важность духовных и профессиональных ценностей.

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День рождения растворимого кофе

Еще 24 июля считается Днем рождения растворимого кофе. Именно в этот день в 1938 году компания Nestle начала масштабное производство этого напитка.

Первым технологию растворимого кофе в 1909 году предложил американский химик Джордж Луис Вашингтон, и даже начал ее производить в небольших объемах.

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Церковный праздник

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Бориса и Глеба.

Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Киевской Руси Владимира. После его смерти киевский престол захватил другой сын - Святополк. Считается, что именно он приказал убить своих сводных братьев Бориса и Глеба.

Через несколько лет Святополка с трона сверг Ярослав Мудрый. Борис и Глеб были канонизированы в 1071 году.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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