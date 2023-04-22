Переговоры в ЕС по агроимпорту из Украины возобновятся в воскресенье - СМИ

Детали

Речь идет о замене односторонних решений решением ЕС.

"Мы продолжаем наши контакты с целью быстрого нахождения решения", - заявила RMF FM пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.

Переговоры, как сообщается, будут касаться расширения списка товаров ЕС (пшеница, рапс, кукуруза и семена подсолнечника), импорт которых Брюссель хочет запретить (с разрешением на транзит).

Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят добавить подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты к списку, пишет издание.

Обе стороны не исключают быстрого соглашения. Компромисс может заключаться в том, чтобы подвергнуть проверке дополнительные продукты, о которых было заявлено в пятницу, с возможностью блокировки их импорта, если расследование подтвердит проблемы на рынке.

Для Польши, как указано, крайне важно запретить импорт 4 продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. В четверг видеоконференция с комиссаром Домбровскисом не завершилась соглашением, потому что 5 вовлеченных стран решили, что предложения ЕС недостаточно.

Брюссель дополнительно предлагает 100 миллионов евро для поддержки фермеров из Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Польша получит 39,3 млн евро, Румыния - 29,7 млн ​​евро, Болгария - 9,7 млн ​​евро, Венгрия - 15,9 млн евро и Словакия - 5,2 млн евро. Европейская комиссия теперь представит эту разбивку странам ЕС на утверждение. Хотя с этим проблем возникнуть не должно, отмечает издание.

Напомним

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт из Украины, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции. Румыния не приняла решение о запрете импорта украинской аграрной продукции.

Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу снова получили с 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Румыния обещала, что сохранит "пути солидарности" для транзита украинской агропродукции. Болгария также обязалась, что будет ждать решения ЕС по агропродукции, согласовала разблокировку автомобилей на границе.

ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию, переговоры продолжаются.