Переговори в ЄС щодо агроімпорту з України поновляться у неділю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Переговори міністрів сільського господарства 5 країн ЄС (Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини) із заступником голови Єврокомісії Валдісом Домбровскісом щодо імпорту агропродукції з України відновляться в неділю, повідомляє RMF 24, пише УНН.
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Ідеться про заміну односторонніх рішень рішенням ЄС.
"Ми продовжуємо наші контакти з метою швидкого знаходження рішення", - заявила RMF FM прессекретарка Єврокомісії Міріам Гарсіа Феррер.
Переговори, як повідомляється, стосуватимуться розширення списку товарів ЄС (пшениця, ріпак, кукурудза і насіння соняшнику), імпорт яких Брюссель хоче заборонити (з дозволом на транзит).
Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини в листі Єврокомісії, надісланому в п'ятницю, заявляють, що хочуть додати соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко і молочні продукти до списку, пише видання.
Обидві сторони не виключають швидкої угоди. Компроміс може полягати в тому, щоб піддати перевірці додаткові продукти, про які було заявлено в п'ятницю, з можливістю блокування їхнього імпорту, якщо розслідування підтвердить проблеми на ринку.
Для Польщі, як вказано, вкрай важливо заборонити імпорт 4 продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. У четвер відеоконференція з комісаром Домбровскісом не завершилася угодою, тому що 5 залучених країн вирішили, що пропозиції ЄС недостатньо.
Брюссель додатково пропонує 100 мільйонів євро для підтримки фермерів з Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Польща отримає 39,3 млн євро, Румунія - 29,7 млн євро, Болгарія - 9,7 млн євро, Угорщина - 15,9 млн євро і Словаччина - 5,2 млн євро. Європейська комісія тепер представить цю розбивку країнам ЄС на затвердження. Хоча з цим проблем виникнути не повинно, зазначає видання.
Нагадаємо
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія ввели заборони на імпорт з України, щоб захистити свої ринки від припливу дешевшої продукції. Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.
Згодом Польща зобов'язалася розблокувати транзит української продукції. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу знову отримали з 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Румунія обіцяла, що збереже "шляхи солідарності" для транзиту української агропродукції. Болгарія також зобов'язалася, що чекатиме рішення ЄС щодо агропродукції, погодила розблокування автомобілів на кордоні.
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на скасування обмежень на українську агропродукцію, переговори тривають.