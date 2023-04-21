Сольский встретился с румынским коллегой: Бухарест обещает максимальный транзит агропродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Деа пообещал министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, что Румыния сохранит "пути солидарности" для транзита украинской агропродукции, сообщает Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
Министры во время встречи в Бухаресте обсудили ситуацию, которая возникла в результате последних решений отдельных соседних с Украиной стран. "Румынский министр подтвердил, что транзит украинской аграрной продукции будет двигаться максимально по стране и пути солидарности сохранятся", - сообщили в министерстве.
Со своей стороны Сольский поблагодарил коллегу, что Румыния не приняла решение о запрете импорта украинской аграрной продукции.
"Стороны пришли к согласию необходимости дождаться решения Еврокомиссии и после этого обсудить все другие вопросы, связанные с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины", - отметили в Минагрополитики.
Напомним
Запрет на импорт и транзит украинского зерна по территории Польши и других стран был введен на прошлой неделе.
Это последовало после того, как фермеры в Центральной и Восточной Европе протестовали против влияния импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей.
Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции по территории соседней страны. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу возобновилось 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию.