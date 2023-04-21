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Сольський зустрівся з румунським колегою: Бухарест обіцяє максимальний транзит агропродукції

Сольський зустрівся з румунським колегою: Бухарест обіцяє максимальний транзит агропродукції

Київ • УНН

 • 1090984 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Деа пообіцяв міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському, що Румунія збереже "шляхи солідарності" для транзиту української агропродукції, повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

Міністри під час зустрічі у Бухаресті обговорили ситуацію, яка виникла внаслідок останніх рішень окремих сусідніх з Україною країн. "Румунський міністр підтвердив, що транзит української аграрної продукції буде рухатись максимально по країні і шляхи солідарності збережуться", - повідомили у міністерстві.

Зі свого боку Сольський подякував колезі, що Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.

"Сторони дійшли згоди необхідності дочекатись рішення Єврокомісії і після цього обговорити всі інші питання пов'язані з імпортом сільськогосподарської продукції з України", - зазначили у Мінагрополітики.

Нагадаємо

Заборона на імпорт і транзит українського збіжжя територією Польщі та інших країн була запроваджена минулого тижня.

Це послідувало після того, як фермери в Центральній та Східній Європі протестували проти впливу імпорту дешевого українського зерна, яке призвело до зниження внутрішніх цін і позначилося на продажах місцевих виробників.

Згодом Польща зобовʼязалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу відновився 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.

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