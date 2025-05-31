Переговоры в Стамбуле: россия продолжает выдвигать бескомпромиссные условия Украине - ISW

Российские официальные лица продолжают сигнализировать о бескомпромиссной позиции кремля перед запланированными переговорами в Стамбуле 2 июня, предполагая, что предстоящая встреча вряд ли даст существенные результаты в контексте установления прочного мира в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики напоминают о заявлении постоянного представителя рф при ООН василия небензи во время заседания Совета безопасности организации, по словам которого россия готова воевать с Украиной столько, сколько потребуется, и что Украина может принять мир на условиях россии, или потерпеть неминуемое поражение на поле боя.

небензя заявил, что у Соединенных Штатов недавно "открылись глаза" на "первопричины" войны в Украине, и повторил требования президента россии владимира путина, чтобы Запад прекратил вооружать Украину, а Украина прекратила усилия по усилению вооруженных сил в качестве предпосылки к прекращению огня - указывают в ISW.

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Там также напоминают о недавнем призыве гендиректора российского фонда прямых инвестиций и специального представителя президента рф по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества кирилла дмитриева о необходимости устранить "коренные причины" конфликта.

Решение российских официальных лиц повторить давние требования и направить такую же делегацию низкого уровня на следующую стамбульскую встречу указывает на то, что россия по-прежнему не заинтересована ​​в добросовестных переговорах - говорится в отчете.

Аналитики делают вывод, что россия остается настроенной на затягивание мирных переговоров для продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

Напомним

Представитель россии при ООН василий небензя заявил, что Украина должна остановить мобилизацию, а Запад - прекратить поставки оружия, чтобы россия согласилась на прекращение огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это заявление и подчеркнул, что риторика россии является пощечиной всем, кто выступает за мир.

Ранее пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров.

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