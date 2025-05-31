Эрдоган: Переговоры в Стамбуле - путь к справедливому миру между Украиной и россией
Киев • УНН
Президент Турции выразил надежду, что встреча делегаций в Стамбуле даст толчок мирному процессу. Он также подчеркнул важность продолжения переговоров для достижения длительного мира.
Второй раунд переговоров о прекращении огня, который планируется провести в Стамбуле, проложит путь к миру. Такое убеждение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Турецкой Республики.
Детали
По его словам, Турция "будет продолжать работать над обеспечением справедливого и длительного мира между Украиной и россией".
Участие обеих стран во встрече с сильными делегациями важно для продолжения импульса, приданного на пути к миру
Он выразил надежду, что проведение переговоров на уровне лидеров после завершения переговоров между делегациями пойдет на пользу мирному процессу, и что "это должно быть реализовано без лишних промедлений".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.
рф отправляет делегацию в Стамбул для переговоров, до этого "меморандум" обнародовать не планируется - кремль30.05.25, 15:57 • 1920 просмотров