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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Эрдоган: Переговоры в Стамбуле - путь к справедливому миру между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Президент Турции выразил надежду, что встреча делегаций в Стамбуле даст толчок мирному процессу. Он также подчеркнул важность продолжения переговоров для достижения длительного мира.

Эрдоган: Переговоры в Стамбуле - путь к справедливому миру между Украиной и россией

Второй раунд переговоров о прекращении огня, который планируется провести в Стамбуле, проложит путь к миру. Такое убеждение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Турецкой Республики.

Детали

По его словам, Турция "будет продолжать работать над обеспечением справедливого и длительного мира между Украиной и россией".

Участие обеих стран во встрече с сильными делегациями важно для продолжения импульса, приданного на пути к миру

- заявил Эрдоган.

Он выразил надежду, что проведение переговоров на уровне лидеров после завершения переговоров между делегациями пойдет на пользу мирному процессу, и что "это должно быть реализовано без лишних промедлений".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.

рф отправляет делегацию в Стамбул для переговоров, до этого "меморандум" обнародовать не планируется - кремль30.05.25, 15:57 • 1920 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
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