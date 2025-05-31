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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Ердоган: Переговори в Стамбулі - шлях до справедливого миру між Україною та рф

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент Туреччини висловив сподівання, що зустріч делегацій в Стамбулі дасть поштовх мирному процесу. Він також підкреслив важливість продовження переговорів для досягнення тривалого миру.

Ердоган: Переговори в Стамбулі - шлях до справедливого миру між Україною та рф

Другий раунд переговорів щодо припинення вогню, який планується провести в Стамбулі, прокладе шлях до миру. Таке переконання висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Адміністрації президента Турецької Республіки..

Деталі

За його словами, Туреччина "продовжуватиме працювати над забезпеченням справедливого та тривалого миру між Україною та росією".

Участь обох країн у зустрічі з сильними делегаціями є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру

- заявив Ердоган.

Він висловив сподівання, що проведення переговорів на рівні лідерів після завершення переговорів між делегаціями піде на користь мирному процесу, і що "це має бути реалізовано без зайвих зволікань".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.

рф відправляє делегацію в Стамбул для переговорів, до цього "меморандум" оприлюднювати не планується - кремль30.05.25, 15:57 • 1920 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
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