Ердоган: Переговори в Стамбулі - шлях до справедливого миру між Україною та рф

Другий раунд переговорів щодо припинення вогню, який планується провести в Стамбулі, прокладе шлях до миру. Таке переконання висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Адміністрації президента Турецької Республіки..

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За його словами, Туреччина "продовжуватиме працювати над забезпеченням справедливого та тривалого миру між Україною та росією".

Участь обох країн у зустрічі з сильними делегаціями є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру - заявив Ердоган.

Він висловив сподівання, що проведення переговорів на рівні лідерів після завершення переговорів між делегаціями піде на користь мирному процесу, і що "це має бути реалізовано без зайвих зволікань".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.

рф відправляє делегацію в Стамбул для переговорів, до цього "меморандум" оприлюднювати не планується - кремль