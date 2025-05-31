Переговори в Стамбулі: росія продовжує висувати безкомпромісні умови Україні - ISW

Російські офіційні особи продовжують сигналізувати про безкомпромісну позицію кремля перед запланованими переговорами в Стамбулі 2 червня, припускаючи, що майбутня зустріч навряд чи дасть суттєві результати в контексті встановлення міцного миру в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики нагадують про заяву постійного представника рф при ООН василя небензі під час засідання Ради безпеки організації, за словами якого росія готова воювати з Україною стільки, скільки буде потрібно, і що Україна може прийняти мир на умовах росії, або зазнати неминучої поразки на полі бою.

небензя заявив, що у Сполучених Штатів нещодавно "відкрились очі" на "першопричини" війни в Україні, та повторив вимоги президента росії володимира путіна, щоб Захід припинив озброювати Україну, а Україна припинила зусилля з посилення збройних сил як передумови до припинення вогню - вказують в ISW.

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Там також нагадують про нещодавній заклик гендиректора російського фонду прямих інвестицій і спеціального представника президента рф з питань інвестицій та економічного співробітництва кирила дмитрієва про необхідність усунути "корінні причини" конфлікту.

Рішення російських офіційних осіб повторити давні вимоги та надіслати таку ж делегацію низького рівня на наступну стамбульську зустріч вказує на те, що росія як і раніше не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах - йдеться у звіті.

Аналітики роблять висновок, що росія залишається налаштованою на затягування мирних переговорів для продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від України та Заходу.

Нагадаємо

Представник росії при ООН василь небензя заявив, що Україна має зупинити мобілізацію, а Захід - припинити постачання зброї, щоб росія погодилася на припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цю заяву та наголосив, що риторика росії є ляпасом усім, хто виступає за мир.

Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів.

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