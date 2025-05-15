Переговоры с Украиной в Турции: представитель россии сделает заявление по итогам встречи
Киев • УНН
Представитель российской делегации владимир мединский сделает заявление по итогам встречи с Украиной в Турции. Заявление запланировано на 17:30 по московскому времени.
Представитель российской делегации на переговорах с Украиной в Турции владимир мединский сделает заявление по итогам встречи. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Как говорится в сообщении, это произойдет в 17:30, по московскому времени. Но никаких других подробностей не приводится.
Контекст
По прибытии в Анкару Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф и какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.
Также УНН сообщал, что Украина рассматривает возможность направления своей делегации на переговоры с россией в Стамбуле, чтобы услышать, что скажет российская делегация.
Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации 15.05.25, 15:41 • 22541 просмотр