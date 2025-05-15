Переговори з Україною в Туреччині: представник росії зробить заяву за підсумками зустрічі
Київ • УНН
Представник російської делегації володимир мединський зробить заяву за підсумками зустрічі з Україною в Туреччині. Заява запланована на 17:30 за московським часом.
Представник російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині володимир мединський зробить заяву за підсумками зустрічі. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Як йдеться в повідомленні, це станеться о 17:30, за московським часом. Але жодних інших подробиць не наводиться.
Контекст
Після прибуття до Анкари Володимир Зеленський заявив, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф і які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу делегації увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.
Також УНН повідомляв, що Україна розглядає можливість направлення своєї делегації на переговори з росією у Стамбулі, щоб почути, що скаже російська делегація.
Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася15.05.25, 15:41 • 22709 переглядiв