Переговоры о прекращении огня в секторе Газа приостановили до следующей недели

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа, которые проходили в пятницу, 16 августа, в столице Катара городе Доха, были приостановлены. Участники переговоров соберутся на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление США, Катара и Египта, пишет УНН.

Переговоры о прекращении огня в Газе, которые продолжаются в Дохе, в пятницу были поставлены на паузу, но переговорщики договорились встретиться снова на следующей неделе, - говорится в материале.

Детали

Отмечается, что США внесли новое компромиссное предложение, которое позволяет быстро воплотить мирное соглашение в случае его заключения.

"Посредники продолжат работать над этим предложением в течение следующих дней", - утверждает издание.

По словам представителей Израиля, их команда возвращается домой в пятницу, в понедельник премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Издание отмечает, что между Израилем и ХАМАСом до сих пор остается несколько принципиальных различий, хотя в целом сторонам удалось приблизить свои позиции.

Среди различий: настаивание Израиля, что мир возможен только при условии уничтожения ХАМАСа. В то же время ХАМАС настаивает, что согласится только на постоянное, а не временное прекращение огня, - сообщает агентство.

Также пока не был найден компромисс по количеству палестинских заключенных, которых освободят в обмен на израильских заложников; контролю за границей между Газой и Египтом и свободному передвижению палестинцев по территории Газы.

Напомним

Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.