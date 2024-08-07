Переговоры о прекращении огня в Газе вышли на завершающую стадию - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня в Секторе Газа "вышли на завершающую стадию". По его словам, США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения, которое позволит им избежать любых дальнейших действий на Ближнем Востоке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euronews.

"Мы продолжаем интенсивно работать над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением распространения конфликта", - заявил Энтони Блинкен.

Государственный секретарь США указал, что все в регионе должны понимать, что "дальнейшие атаки лишь увековечивают конфликт, нестабильность, опасность для всех". По его словам, дальнейшие атаки лишь повышают риск опасных последствий, которые никто не может предвидеть и никто не может полностью контролировать".

Крайне важно, чтобы все в регионе проанализировали сложившуюся ситуацию. Понять риск просчетов и принять решения, которые будут способствовать снижению напряженности, а не ее обострению. Это особенно актуально, учитывая решающий момент, на котором мы находимся в переговорах о прекращении огня в Газе - заявил Блинкен.

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