Переговоры о мире в Украине могут начаться еще до конца лета - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что переговорный процесс по прекращению войны россии против Украины может начаться уже этим летом. По его словам, на фронте сейчас не наблюдается решающего преимущества ни одной из сторон, что создает предпосылки для дипломатических усилий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Глава немецкого МИД заявил, что война фактически зашла в тупик, а ситуация на поле боя не позволяет ни одной из сторон достичь быстрой победы.

Сейчас, по моему мнению, появляется возможность начать переговоры уже этим летом — сказал Вадефуль.

В то же время он высказал предположение, что российский диктатор владимир путин может быть готов серьезнее рассматривать дипломатический сценарий.

"Возможно, он уже находится на том этапе, когда действительно задумывается над этим", – отметил глава немецкой дипломатии.

При этом Вадефуль не уточнил, в каком формате могут проходить потенциальные переговоры и существуют ли на данный момент конкретные договоренности по их организации.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб также заявлял, что видит признаки готовности россии к диалогу с Европой по поводу войны против Украины, а Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев готов к переговорам, однако только при условии реальной заинтересованности москвы в прекращении войны.

Зеленский заявил о готовности говорить с Си Цзиньпином ради завершения войны