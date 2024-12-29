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Перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекли границу на въезд и выезд - ГПСУ

Перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекли границу на въезд и выезд - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 17412 просмотра

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Более 150 тысяч человек ежедневно пересекали границу Украины перед Рождеством, из которых 80% - украинцы. Сейчас пассажиропоток держится на уровне 100-115 тысяч человек в сутки, с преимуществом выезда из страны.

Пассажиропоток на границе Украины демонстрирует динамичные изменения, в праздничные дни наблюдались рекордные показатели, когда более 150 тысяч человек ежедневно пересекали границу.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

За последнюю неделю грузопоток уменьшился, это связано с рождественско-новогодним периодом и осуществлять такие логистические перевозки нецелесообразно

- сказал Демченко. 

По его словам, что скорее всего, после Нового года количество перевозок грузов увеличится.

«Что касается пассажиропотока, то он достаточно динамичный. Сейчас видим, что он держится на уровне 100-115 тысяч человек на въезд и выезд, вчера было 115 тысяч. На само Рождество пассажиропоток был на уровне 68 человек в сутки», - добавил Демченко.

Он отметил, что до Рождества фиксировались рекордные показатели пассажиропотока.

В дни перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекали границу на въезд и выезд. Последние 3 дня преимущество идет именно на выезд из Украины

- подчеркнул представитель ГПСУ. 

Демченко отметил, что 80% лиц, пересекающих границу - украинцы. 

Напомним 

За 11 месяцев 2024 года границу Украины пересекли 32,3 млн человек, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток в направлениях въезда и выезда остался сбалансированным. В то же время 55 тысячам граждан было отказано в пересечении границы. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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