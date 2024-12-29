Перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекли границу на въезд и выезд - ГПСУ
Киев • УНН
Более 150 тысяч человек ежедневно пересекали границу Украины перед Рождеством, из которых 80% - украинцы. Сейчас пассажиропоток держится на уровне 100-115 тысяч человек в сутки, с преимуществом выезда из страны.
Пассажиропоток на границе Украины демонстрирует динамичные изменения, в праздничные дни наблюдались рекордные показатели, когда более 150 тысяч человек ежедневно пересекали границу.
Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
За последнюю неделю грузопоток уменьшился, это связано с рождественско-новогодним периодом и осуществлять такие логистические перевозки нецелесообразно
По его словам, что скорее всего, после Нового года количество перевозок грузов увеличится.
«Что касается пассажиропотока, то он достаточно динамичный. Сейчас видим, что он держится на уровне 100-115 тысяч человек на въезд и выезд, вчера было 115 тысяч. На само Рождество пассажиропоток был на уровне 68 человек в сутки», - добавил Демченко.
Он отметил, что до Рождества фиксировались рекордные показатели пассажиропотока.
В дни перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекали границу на въезд и выезд. Последние 3 дня преимущество идет именно на выезд из Украины
Демченко отметил, что 80% лиц, пересекающих границу - украинцы.
Напомним
За 11 месяцев 2024 года границу Украины пересекли 32,3 млн человек, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток в направлениях въезда и выезда остался сбалансированным. В то же время 55 тысячам граждан было отказано в пересечении границы.