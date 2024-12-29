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Перед Різдвом понад 150 тисяч людей перетнули кордон на вʼїзд та виїзд - ДПСУ

Київ • УНН

 • 23005 перегляди

Понад 150 тисяч осіб щодня перетинали кордон України перед Різдвом, з яких 80% - українці. Наразі пасажиропотік тримається на рівні 100-115 тисяч осіб на добу, з перевагою виїзду з країни.

Пасажиропотік на кордоні України демонструє динамічні зміни, у святкові дні спостерігалися рекордні показники, коли понад 150 тисяч осіб щодня перетинали кордон.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

За останній тиждень вантажопотік зменшився, це повʼязано з різдвʼяно-новорічним період ми і здійснювати такі логістичні перевезення недоцільно

- сказав Демченко. 

За його словами, що скоріше за все, після Нового року кількість перевезень вантажів збільшиться.

"Щодо пасажиропотоку, то він досить динамічний. Зараз бачимо, що він тримається на рівні 100-115 тисяч осіб на вʼїзд та виїзд, вчора було 115 тисяч. На саме Різдво пасажиропотік був на рівні 68 осіб за добу", - додав Демченко.

Він зазначив, що до Різдва фіксувались рекордні показники пасажиропотоку.

У дні перед Різдвом понад 150 тисяч осіб перетинали кордон на вʼїзд та виїзд. Останні 3 дні перевага йде саме на виїзд з України

- наголосив речник ДПСУ. 

Демченко наголосив, що 80% осіб, які перетинають кордон - українці. 

Нагадаємо 

За 11 місяців 2024 року кордон України перетнули 32,3 млн осіб, що трохи менше, ніж за аналогічний період минулого року. Потік у напрямках в’їзду та виїзду залишився збалансованим. Водночас 55 тисячам громадян було відмовлено у перетині кордону. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство
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