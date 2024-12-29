Перед Різдвом понад 150 тисяч людей перетнули кордон на вʼїзд та виїзд - ДПСУ

Пасажиропотік на кордоні України демонструє динамічні зміни, у святкові дні спостерігалися рекордні показники, коли понад 150 тисяч осіб щодня перетинали кордон.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

За останній тиждень вантажопотік зменшився, це повʼязано з різдвʼяно-новорічним період ми і здійснювати такі логістичні перевезення недоцільно

За його словами, що скоріше за все, після Нового року кількість перевезень вантажів збільшиться.

"Щодо пасажиропотоку, то він досить динамічний. Зараз бачимо, що він тримається на рівні 100-115 тисяч осіб на вʼїзд та виїзд, вчора було 115 тисяч. На саме Різдво пасажиропотік був на рівні 68 осіб за добу", - додав Демченко.

Він зазначив, що до Різдва фіксувались рекордні показники пасажиропотоку.

У дні перед Різдвом понад 150 тисяч осіб перетинали кордон на вʼїзд та виїзд. Останні 3 дні перевага йде саме на виїзд з України