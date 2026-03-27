Перебои со светом в двух областях из-за вражеских атак, графиков не прогнозируют
Киев • УНН
Из-за атак РФ часть жителей Херсонщины и Харьковщины осталась без света. Минэнерго не прогнозирует введение графиков отключений по всей Украине.
Часть жителей двух областей без света из-за вражеских атак, графиков отключений сегодня по Украине не прогнозируется, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - подчеркнули в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, но пользование мощными электроприборами целесообразно перенести на период с 10:00 до 15:00 и потреблять электроэнергию экономно в вечерние часы – с 17:00 до 22:00.
