JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать все
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Перебои со светом в двух областях из-за вражеских атак, графиков не прогнозируют

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Из-за атак РФ часть жителей Херсонщины и Харьковщины осталась без света. Минэнерго не прогнозирует введение графиков отключений по всей Украине.

Часть жителей двух областей без света из-за вражеских атак, графиков отключений сегодня по Украине не прогнозируется, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - подчеркнули в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, но пользование мощными электроприборами целесообразно перенести на период с 10:00 до 15:00 и потреблять электроэнергию экономно в вечерние часы – с 17:00 до 22:00.

Завтра в Украине не планируют отключать электроэнергию26.03.26, 18:39 • 5520 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
