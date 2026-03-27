Перебої зі світлом у двох областях через ворожі атаки, графіків не прогнозують
Київ • УНН
Через атаки рф частина жителів Херсонщини та Харківщини залишилася без світла. Міненерго не прогнозує введення графіків відключень по всій Україні.
Частина жителів двох областей без світла через ворожі атаки, графіків відключень сьогодні по Україні не прогнозується, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - наголосили у Міненерго.
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, але користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00 і споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17:00 до 22:00.
