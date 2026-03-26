Завтра в Украине не планируют отключать электроэнергию
Киев • УНН
Укрэнерго не прогнозирует ограничений потребления электроэнергии на пятницу. Граждан просят включать мощные приборы в период с 10:00 до 15:00.
Завтра в Украине графики отключений не будут действовать, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
В компании призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00.
россия атаковала энергетику в нескольких регионах, сложнее всего - в Черниговской и Одесской областях26.03.26, 10:38 • 2928 просмотров