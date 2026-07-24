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Пентагон включил ведущие российские университеты в список угроз национальной безопасности США

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Минобороны США обновило перечень иностранных учреждений, угрожающих нацбезопасности из-за риска передачи технологий. В список вошли 130 академических учреждений из Китая, России и Ирана.

Пентагон включил ведущие российские университеты в список угроз национальной безопасности США

Министерство обороны США обновило перечень иностранных учебных и научных учреждений, которые, по мнению Вашингтона, представляют риск для национальной безопасности из-за возможного участия в несанкционированной передаче технологий. В список вошли ведущие российские вузы и научные центры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны США.

Детали

В Пентагоне сообщили, что опубликовали обновленный перечень в соответствии с требованиями Закона об ассигнованиях на национальную оборону США (NDAA). В список включено 130 академических и исследовательских учреждений из Китая, России и Ирана.

В ведомстве отмечают, что эти учреждения осуществляют деятельность, которая повышает риск незаконного использования результатов научных исследований и разработок, профинансированных правительством США.

Обновленный список является важной составляющей усилий Министерства обороны, направленных на противодействие несанкционированной передаче технологий странам, которые представляют угрозу

- говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам исследований и инженерии Эмиля Майкла, ведомство усиливает защиту американских научных разработок.

Министерство обороны укрепляет свою приверженность защите исследований, финансируемых налогоплательщиками, и сохранению целостности американской научной сферы

- заявил он.

В Пентагоне рекомендовали американским исследователям, университетам и представителям промышленности с особой осторожностью относиться к любому сотрудничеству, финансированию или обмену данными с учреждениями, которые вошли в этот перечень.

Также в Минобороны США сообщили, что список будет обновляться не реже одного раза в год или чаще – в зависимости от новых разведывательных данных и оценок угроз.

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Андрей Тимощенков

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