Пентагон включил ведущие российские университеты в список угроз национальной безопасности США
Киев • УНН
Минобороны США обновило перечень иностранных учреждений, угрожающих нацбезопасности из-за риска передачи технологий. В список вошли 130 академических учреждений из Китая, России и Ирана.
Министерство обороны США обновило перечень иностранных учебных и научных учреждений, которые, по мнению Вашингтона, представляют риск для национальной безопасности из-за возможного участия в несанкционированной передаче технологий. В список вошли ведущие российские вузы и научные центры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны США.
Детали
В Пентагоне сообщили, что опубликовали обновленный перечень в соответствии с требованиями Закона об ассигнованиях на национальную оборону США (NDAA). В список включено 130 академических и исследовательских учреждений из Китая, России и Ирана.
В ведомстве отмечают, что эти учреждения осуществляют деятельность, которая повышает риск незаконного использования результатов научных исследований и разработок, профинансированных правительством США.
Обновленный список является важной составляющей усилий Министерства обороны, направленных на противодействие несанкционированной передаче технологий странам, которые представляют угрозу
По словам заместителя министра обороны США по вопросам исследований и инженерии Эмиля Майкла, ведомство усиливает защиту американских научных разработок.
Министерство обороны укрепляет свою приверженность защите исследований, финансируемых налогоплательщиками, и сохранению целостности американской научной сферы
В Пентагоне рекомендовали американским исследователям, университетам и представителям промышленности с особой осторожностью относиться к любому сотрудничеству, финансированию или обмену данными с учреждениями, которые вошли в этот перечень.
Также в Минобороны США сообщили, что список будет обновляться не реже одного раза в год или чаще – в зависимости от новых разведывательных данных и оценок угроз.
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