Глава Пентагона Хегсет впервые за два месяца выступит в Конгрессе - будет говорить о расходах на войну с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые за более чем два месяца даст показания перед американскими законодателями, чтобы защитить запрос администрации Трампа о выделении миллиардов долларов дополнительных средств на войну с Ираном и ответить на растущий скептицизм общественности относительно хода конфликта, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступление Хегсета перед Комитетом по ассигнованиям Сената во вторник днем будет сосредоточено на запросе президента США Дональда Трампа о дополнительном финансировании в размере 87,6 миллиарда долларов, основная часть которого предназначена для вооруженных сил, но он почти наверняка столкнется с вопросами о срыве прекращения огня, гибели трех американских военнослужащих в течение выходных и сигналах о том, что США эскалируют войну, пишет издание.

Это, как отмечается, разительно отличается от предыдущего появления Хегсета на Капитолийском холме в середине мая или его воинственных пресс-конференций в течение первых недель войны, когда он утверждал, что военная кампания идет по графику Трампа. Хегсет перестал делать эти публичные выступления или говорить о войне, когда обе стороны заключили перемирие, а затем — когда это соглашение распалось.

"Их спросят о стоимости войны, превышают ли расходы те, что предусмотрены дополнительным планом, что именно будет делать дополнительный план, а затем будут обычные вопросы — каково состояние операций на местах, какова конечная цель?" — сказал Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Законодатели, вероятно, будут спрашивать, планирует ли Пентагон просить у Конгресса еще больше денег для финансирования войны, которая началась 28 февраля. Пентагон заявил в июне, что он обратится за экстренным финансированием в размере 80 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну. Позже Трамп сделал запрос на 67,1 миллиарда долларов для Министерства обороны для покрытия военных расходов, но предоставил мало подробностей о том, как эти деньги будут потрачены.

В своих показаниях этой весной Хегсет отказался предоставить разбивку расходов, столкнувшись с вопросами разочарованных законодателей, которые также не смогли получить обновленную оценку расходов на конфликт от Джулса Херста, кандидата администрации на должность руководителя бюджетного отдела Пентагона, на слушаниях на прошлой неделе.

Херст ранее, в середине мая, оценивал, что цена войны с Ираном выросла примерно до 29 миллиардов долларов — цифра, которую многие аналитики и законодатели считали на тот момент нереально низкой.

Слушания во вторник могут дать наиболее четкое представление о том, рассматривает ли Пентагон кампанию как относительно краткосрочную операцию или как начало более устойчивых усилий, требующих дополнительных ресурсов и даже более высококачественных боеприпасов. Война оказалась непопулярной среди американцев и повысила цены на энергоносители и потребительские цены во всем мире.

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Подкомитеты по вопросам обороны уже рассмотрели бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год объемом 1,5 триллиона долларов. Эта сумма включает 350 миллиардов долларов, которые администрация стремится получить через отдельное законодательство об обязательном финансировании, а не через ежегодный законопроект об оборонных ассигнованиях. Поскольку Конгресс еще не одобрил этот механизм финансирования, ключевые лица, занимающиеся распределением средств, поставили под сомнение, будет ли в итоге выделена вся сумма в 350 миллиардов долларов.

Пентагон мало что публично раскрыл о темпах расходов на вооружение во время войны, несмотря на то, что ранее в ходе конфликта было заявлено, что США нанесли удары по более чем 13 000 целей.

В последний раз Хегсет и генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, давали брифинг СМИ 5 мая, а в последний раз Пентагон опубликовал информационный бюллетень с подробным описанием своих операций 6 апреля. Кейн даст показания вместе с Хегсетом во вторник.