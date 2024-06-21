В Поднебесной не прокомментировали российско-северокорейское партнерство, - вероятно лидеры Китая обеспокоены потенциальной потерей влияния на КНДР.

Об этом говорится в материале Ассошиэйтед Пресс, передает УНН.

Противоречивые цели Китая-сложный диалог с США, торговые отношения с Европой, намерение улучшить коммуникацию с КНДР и приверженность рф - - вероятно, Пекин пока не находит ответ на новый пакт между Россией и Северной Кореей.

Лидеры Китая, вероятно, обеспокоены потенциальной потерей влияния на Северную Корею после подписания соглашения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Это может усугубить нестабильность на Корейском полуострове, пишет APNews.

Реакция Китая была " очень слабой. Пекин еще не знает, что делать - сказал Виктор Ча, старший вице-президент по вопросам Азии и Кореи в Центре стратегических и международных исследований.

Договор о взаимной охране между Северной Кореей и Россией поднимает новые вопросы, но он далеко не уникален.

Некоторые в Пекине могут приветствовать российско-северокорейское партнерство как способ противостоять господству Америки в мировых делах. Виктор Ча говорит, что" существует также большой дискомфорт", потому что Китай не хочет терять свое влияние на своего соседа в пользу России.

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В КНР не желают видеть дестабилизирующую ядерную державу на своем пороге. Также В Китае не заинтересованы в распространении конфликта из Европы в Азию.

Напомним

Северная Корея и Россия договорились оказать немедленную военную помощь друг другу в случае вооруженной агрессии. Об этом говорится в тексте недавно подписанного ими пакта о взаимной обороне.

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