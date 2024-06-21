Киев • УНН
Пекин пока никак не прокомментировал новый оборонный пакт России и Северной Кореи. Возможно в КНР обеспокоены потенциальной потерей влияния на Северную Корею и ростом нестабильности на Корейском полуострове.
В Поднебесной не прокомментировали российско-северокорейское партнерство, - вероятно лидеры Китая обеспокоены потенциальной потерей влияния на КНДР.
Об этом говорится в материале Ассошиэйтед Пресс, передает УНН.
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Лидеры Китая, вероятно, обеспокоены потенциальной потерей влияния на Северную Корею после подписания соглашения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Это может усугубить нестабильность на Корейском полуострове, пишет APNews.
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Договор о взаимной охране между Северной Кореей и Россией поднимает новые вопросы, но он далеко не уникален.
Некоторые в Пекине могут приветствовать российско-северокорейское партнерство как способ противостоять господству Америки в мировых делах. Виктор Ча говорит, что" существует также большой дискомфорт", потому что Китай не хочет терять свое влияние на своего соседа в пользу России.
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В КНР не желают видеть дестабилизирующую ядерную державу на своем пороге. Также В Китае не заинтересованы в распространении конфликта из Европы в Азию.
Напомним
Северная Корея и Россия договорились оказать немедленную военную помощь друг другу в случае вооруженной агрессии. Об этом говорится в тексте недавно подписанного ими пакта о взаимной обороне.
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