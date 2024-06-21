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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пекін поки не прокоментував угоду КНДР та рф: зближення двох авторитарних країн може послабити вплив Китаю

Київ • УНН

 • 16023 перегляди

Пекін поки ніяк не прокоментував новий оборонний пакт росії і Північної Кореї. Можливо у КНР стурбовані потенційною втратою впливу на Північну Корею і зростанням нестабільності на Корейському півострові.

Пекін поки не прокоментував угоду КНДР та рф: зближення двох авторитарних країн може послабити вплив Китаю

У Піднебесній не прокоментували російсько-північнокорейське партнерство, - ймовірно лідери Китаю стурбовані потенційною втратою впливу на КНДР.

Про це ідеться у матеріалі Ассошіейтед Прес, передає УНН.

Суперечливі цілі Китаю - складний діалог з США, торговельні відносини з Європою, намір покращити комунікацію з КНДР та прихильність до рф

- ймовірно впливають на те, що Пекін поки не знаходить відповідь на новий пакт між росією та Північною Кореєю.

Лідери Китаю, ймовірно, стурбовані потенційною втратою впливу на Північну Корею після підписання угоди між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом росії володимиром путіним цього тижня. Це може посилити нестабільність на Корейському півострові, пише APNews.

Реакція Китаю була "дуже слабкою. Пекін ще не знає, що робити

- сказав Віктор Ча, старший віце-президент з питань Азії та Кореї в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Договір про взаємну оборону між Північною Кореєю і росією піднімає нові питання, але він далеко не унікальний.

Дехто в Пекіні може вітати російсько-північнокорейське партнерство як спосіб протистояти домінуванню Америки у світових справах. Віктор Ча каже, що "існує також великий дискомфорт", оскільки Китай не хоче втрачати свій вплив на свого сусіда на користь росії.

Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters21.06.24, 13:24 • 15050 переглядiв

У КНР не бажають бачити дестабілізуючу ядерну державу на своєму порозі. Також у Китаї не зацікавлені у поширенні конфлікту з Європи в Азію.

Нагадаємо

Північна Корея і росія домовилися надати негайну військову допомогу один одному в разі збройної агресії. Про це йдеться в тексті недавно підписаного ними пакту про взаємну оборону.

путін пригрозив Південній Кореї через можливе постачання зброї Україні21.06.24, 08:56 • 64613 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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