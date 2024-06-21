Пекін поки не прокоментував угоду КНДР та рф: зближення двох авторитарних країн може послабити вплив Китаю
Київ • УНН
Пекін поки ніяк не прокоментував новий оборонний пакт росії і Північної Кореї. Можливо у КНР стурбовані потенційною втратою впливу на Північну Корею і зростанням нестабільності на Корейському півострові.
У Піднебесній не прокоментували російсько-північнокорейське партнерство, - ймовірно лідери Китаю стурбовані потенційною втратою впливу на КНДР.
Про це ідеться у матеріалі Ассошіейтед Прес, передає УНН.
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Лідери Китаю, ймовірно, стурбовані потенційною втратою впливу на Північну Корею після підписання угоди між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом росії володимиром путіним цього тижня. Це може посилити нестабільність на Корейському півострові, пише APNews.
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Договір про взаємну оборону між Північною Кореєю і росією піднімає нові питання, але він далеко не унікальний.
Дехто в Пекіні може вітати російсько-північнокорейське партнерство як спосіб протистояти домінуванню Америки у світових справах. Віктор Ча каже, що "існує також великий дискомфорт", оскільки Китай не хоче втрачати свій вплив на свого сусіда на користь росії.
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У КНР не бажають бачити дестабілізуючу ядерну державу на своєму порозі. Також у Китаї не зацікавлені у поширенні конфлікту з Європи в Азію.
Нагадаємо
Північна Корея і росія домовилися надати негайну військову допомогу один одному в разі збройної агресії. Про це йдеться в тексті недавно підписаного ними пакту про взаємну оборону.
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