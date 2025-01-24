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Печатали фейковые "документы" для уклонистов: правоохранители разоблачили подпольные типографии

Печатали фейковые "документы" для уклонистов: правоохранители разоблачили подпольные типографии

Киев  •  УНН

 • 7300 просмотра

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СБУ разоблачила преступную группировку из 4 человек, которые изготавливали фальшивые документы для уклонения от мобилизации. Ежемесячная прибыль группы достигала 3 млн грн, а стоимость одного документа составляла до $5000.

Служба безопасности совместно с Нацполицией и БЭБ нейтрализовала преступную группировку, которая массово подделывала официальные документы Украины для продажи. По результатам комплексных мероприятий в разных регионах страны задержаны 4-х организаторов подпольных "типографий", которые функционировали на Киевщине и Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, еженедельно дельцы изготавливали сотни фальшивых документов, в частности служебные удостоверения и медзаключения ВВК о "плохом" здоровье военнообязанных,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что готовую продукцию фигуранты предлагали потенциальным призывникам, которые пытались уклониться от мобилизации. Стоимость подделки составляла от 500 до 5 тыс. американских долларов, в зависимости от вида "документа". По предварительным данным, среднемесячная "прибыль" фигурантов составляла до 3 млн гривен

Как установило расследование, преступную группу организовал житель Винницкой области. К незаконной деятельности он привлек 3-х своих знакомых из Кривого Рога, Ивано-Франковска и Черкасс. Один из дельцов уже имел судимость за подделку документов.

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Для серийного изготовления фальшивок они приобрели всю необходимую оргтехнику, в том числе принтеры для печати на пластиковых карточках. Готовую продукцию фигуранты отправляли заказчикам через почтовые сервисы, а оплату принимали на криптокошельки и банковские карты. Для поиска клиентов дельцы использовали личные связи, а также предлагали "услуги типографии" в специально созданных Телеграмм-каналах.

Во время обысков в помещениях задержанных обнаружены поддельные документы, оттиски печатей и штампов, мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с доказательствами преступлений.

Сейчас всем 4-м фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- чч. 1, 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка голографических защитных элементов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. В частности, проверяется информация о продаже подделок для российских агентов. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Днепре адвокат за $12 тысяч предлагал помощь в уклонении от мобилизации24.01.25, 11:28 • 10589 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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